На Харківщині росіяни розстріляли з танка цивільних

15:13 12 травня Київ, Україна

Наприкінці березня, під час захоплення села Степанки під Харковом, російські військові обстріляли з танка будівлю, де знаходилися цивільні. Внаслідок обстрілу загинули троє людей.



Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.



“За даними слідства, 27 березня під час окупації села Степанки Харківського району військові країни-агресора здійснили обстріл житлового будинку з танка. Внаслідок обстрілу загинули двоє чоловіків та жінка. Небайдужі мешканці села поховали їх у дворі будинку, де мешкали загиблі”, – поінформували у відомстві.



Тіла двох чоловіків та жінки направили на судово-медичну експертизу до Харкова.



Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Найсуворіша санкція статті передбачає довічне ув'язнення.



Про трагедію розповів місцевий мешканець Денис. За його словами, вранці вони побачили танк, який спрямував ствол у бік цивільних.



"Хтось сказав, що треба ховатися в будинку, всі почали переходити. Потім я почув постріл, все почало обвалюватися, були чутні автоматні черги. Я побіг з дому в поле, а коли все заспокоїлося, повернувся додому і побачив поранених та загиблих". Потім ми ховалися у льоху та перейшли до сусіднього будинку у підвал", – розповів чоловік.



Місцева мешканка Ольга Карпенко розповіла, що її 30-річна донька загинула від пострілу російського танка.



Моя дочка померла від осколкового поранення. Вона страждала майже добу. Село було під повною окупацією, тож швидка приїхати не могла.



"Потім ми п'ять днів чекали на "зелений" коридор, щоб вивезти поранених і тіла загиблих. Проте коридор не відкрили, і загиблих вирішили поховати у дворах”, – каже Ольга.



Також жінка розповіла, що двох чоловіків, які отримали поранення внаслідок обстрілу, місцеві жителі спробували відвезти до Харкова, проте окупанти їх не пропустили. Людей кілька днів тримали у сараї, відібрали речі та гроші, допитували та відвезли до росії.