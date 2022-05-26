У Харківській області сталося 10 пожеж через російські обстріли

08:38 26 травня Київ, Україна

Рятувальники Харкова виїжджали 13 разів гасити пожежі, 10 з яких через ракетний удар російських загарбників.

Про це повідомило ГУ ДСНС у Харківській області.

"Загалом за добу рятувальники здійснили 24 оперативні виїзди, з яких: на ліквідацію пожеж - 13, у т.ч. пожеж, викликаних обстрілами – 10, пожеж, що сталися з інших причин – 3; Крім того, 5 разів рятувальники викликалися для проведення аварійно-рятувальних робіт, 6 – для надання допомоги населенню та співробітникам поліції.

Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (3) та Харківському (7) районах області.



Так, о 12:20 25 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося одразу 7 пожеж у селищі Циркуни Харківського району області.



За різними адресами горіло три житлові будинки, чотири господарські будівлі та лазня на загальній площі понад 800 кв.м.



Усі пожежі загасили о 17.30. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.



Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будинках Київського, Слобідського, Салтівського, Холодногірського та Новобаварського районів міста Харків.



За добу піротехніки ліквідували на території області 29 ворожих боєприпасів.