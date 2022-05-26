У Харківській області сталося 10 пожеж через російські обстріли

Рятувальники Харкова виїжджали 13 разів гасити пожежі, 10 з яких через ракетний удар російських загарбників.
Про це повідомило ГУ ДСНС у Харківській області.
Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, сталися у Чугуївському (3) та Харківському (7) районах області.
Так, о 12:20 25 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося одразу 7 пожеж у селищі Циркуни Харківського району області.
За різними адресами горіло три житлові будинки, чотири господарські будівлі та лазня на загальній площі понад 800 кв.м.
Усі пожежі загасили о 17.30. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будинках Київського, Слобідського, Салтівського, Холодногірського та Новобаварського районів міста Харків.
За добу піротехніки ліквідували на території області 29 ворожих боєприпасів.
Так, о 12:20 25 травня внаслідок ворожих обстрілів сталося одразу 7 пожеж у селищі Циркуни Харківського району області.
За різними адресами горіло три житлові будинки, чотири господарські будівлі та лазня на загальній площі понад 800 кв.м.
Усі пожежі загасили о 17.30. За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
Аварійно-рятувальні роботи проводились у зруйнованих будинках Київського, Слобідського, Салтівського, Холодногірського та Новобаварського районів міста Харків.
За добу піротехніки ліквідували на території області 29 ворожих боєприпасів.
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