У Харківській області підірвали і обікрали банкомат

17:38 18 березень Київ, Україна

В ніч з 17 на 18 березня у відділення поліції Куп'янського району Харківської області надійшов сигнал про вибух, який стався всередині одного з відділень банку.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції.



Повідомлення про спрацювання сигналізації банкомату, розташованого в селищі Ковшарівка Куп'янського району Харківської області, надійшло в поліцію 18 березня близько 2:20.



На місці події правоохоронці виявили пошкоджений банкомат. Встановлено, що зловмисники зірвали навісний замок і проникли в будівлю відділення банку. Вони привели в дію саморобний вибуховий пристрій, який помістили в блок видачі купюр, і заволоділи касетами з грошима.



Сума збитків наразі встановлюється. В результаті вибуху потерпілих немає.



Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.