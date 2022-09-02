У Харківській області насильно вивозять людей до росії

08:16 04 серпня Київ, Україна

Прокуратура розслідує насильницьке вивезення людей до росії в Харківській області.

"При процесуальному керівництві Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування з кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України) - Офіс Генпрокурора.



Як зазначають в ОГП, відомості до ЄРДР внесено на основі інформації ЗМІ про насильницьке вивезення людей з тимчасово окупованого селища Козача Лопань на територію країни-агресора.



Військові так званої "ЛНР" примусово "евакуюють" місцевих жителів до наметових таборів Білгородської області росії, маніпулюючи та залякуючи цивільних начебто обстрілами з боку української армії.