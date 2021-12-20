У Харківській області напали на медиків бригади "швидкої" допомоги

Група осіб у Валківському районі Харківської області здійснила напад на бригаду екстреної медичної допомоги. В результаті двох побитих медиків госпіталізували.
Про це повідомляється на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області в Фейсбуці.
Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, який відвідав в лікарні травмованих медиків, найбільше постраждав водій. Також побили санітарку. Їх доставили в лікарню, третій член екіпажу - фельдшер - не постраждала.
Медики «швидкої» вже звернулися в поліцію.
У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області кореспонденту Укрінформу повідомили, що інформацію про подію в пункті «швидкої» внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції і проводять перевірку. Обставини, кількість і особи нападників встановлюють.
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