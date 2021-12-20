У Харківській області напали на медиків бригади "швидкої" допомоги

14:25 15 березень Київ, Україна

Група осіб у Валківському районі Харківської області здійснила напад на бригаду екстреної медичної допомоги. В результаті двох побитих медиків госпіталізували.

Про це повідомляється на сторінці Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Харківської області в Фейсбуці.

«Надзвичайна подія сталася в ніч на 15 березня, в пункті постійної дислокації Травневе Валківського відділення екстреної медичної допомоги. Групою осіб було скоєно хуліганський напад на бригаду, яка, в очікуванні виклику, перебувала на території пункту. В результаті нападу співробітники Центру отримали тілесні ушкодження», - йдеться в повідомленні.

Як розповів директор Центру екстреної медичної допомоги Віктор Забашта, який відвідав в лікарні травмованих медиків, найбільше постраждав водій. Також побили санітарку. Їх доставили в лікарню, третій член екіпажу - фельдшер - не постраждала.

«Це якісь хуліганські дії... Бригада перебувала на роботі, чекала виклику. Люди з траси приходять в пункт. Дівчину, яка постраждала після надання допомоги і огляду, сьогодні ось відпускають додому. А у водія стан не дуже - черепно-мозкова травма і удари. Поки він залишається в лікарні», - сказав Забашта.

Медики «швидкої» вже звернулися в поліцію.



У відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області кореспонденту Укрінформу повідомили, що інформацію про подію в пункті «швидкої» внесли в журнал єдиного обліку територіального відділення поліції і проводять перевірку. Обставини, кількість і особи нападників встановлюють.