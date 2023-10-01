На Харківщині місцевий житель вибухнув на міні типу "пелюстка"

09:20 01 жовтня Київ, Україна

Прифронтові та деокуповані території залишаються потенційно небезпечними через наявність безлічі вибухонебезпечних предметів. У деяких регіонах земля буквально усіяна мінами. Тому мешканців цих територій закликають не ходити по неперевірених фахівцями ділянках.

Чергова трагедія сталася вчора, 30 вересня, у Харківській області. Як повідомив голова Харківської ОВ Олег Синегубов, місцевий мешканець вибухнув на міні. Чоловік залишився живим, його госпіталізували.

"У лісі поруч із с.Оскол Богодухівського району місцевий житель 52 років настав у лісі на протипіхотну міну типу "пелюстка". Госпіталізований із пораненням у стані середньої тяжкості", - повідомив голова ОВА.

Раніше на Харківщині вибухнув трактор, було поранено двох людей.

Як повідомив Шмигаль, 40 країн виділили Україні $250 млн на розмінування.