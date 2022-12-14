На Харківщині ексгумували тіло цивільного, розстріляного окупантами

17:22 14 грудня Київ, Україна

14 грудня на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло вбитого 51-річного чоловіка. Він разом із дружиною їхав додому, коли окупанти відкрили вогонь по їхньому автомобілю.



Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

“За даними правоохоронців, у с. Петропавлівка Куп'янського району наприкінці вересня, коли населений пункт був окупований зс росії, місцеве подружжя їхало до свого будинку автомобілем. У цей час російські військові відкрили автоматну чергу по автомобілю. Жінка вижила, чоловік отримав вогнепальне поранення та помер”, – йдеться у повідомленні.

Наразі тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи.



За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від 10 років ув'язнення до довічного ув'язнення.