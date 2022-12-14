На Харківщині ексгумували тіло цивільного, розстріляного окупантами

14 грудня на Харківщині правоохоронці ексгумували тіло вбитого 51-річного чоловіка. Він разом із дружиною їхав додому, коли окупанти відкрили вогонь по їхньому автомобілю.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.
Наразі тіло загиблого направили для проведення судово-медичної експертизи.
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від 10 років ув'язнення до довічного ув'язнення.
За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Покарання за цією статтею передбачає від 10 років ув'язнення до довічного ув'язнення.
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