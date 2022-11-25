На Харківщині ексгумували тіла двох чоловіків, яких розстріляли окупанти

10:57 25 листопада Київ, Україна

У Куп'янському районі Харківщини правоохоронці ексгумували тіла двох чоловіків. За попередньою версією слідства, їх розстріляли російські військові.

Про це УНН повідомили в Офісі Генерального прокурора.
"24 листопада біля лісосмуги у селі Подоли Куп'янського району прокурори спільно зі слідчими поліції ексгумували тіла двох місцевих мешканців - чоловіків 28 та 39 років", - йдеться у повідомленні.
За попередньою версією правоохоронців, чоловіків розстріляли російські військові у середині вересня, коли село перебувало під окупацією.

Односельці повідомили, що бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блок-поста, після чого люди почули автоматну чергу. На тілах убитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством) ККУ. Наразі тіла загиблих спрямовані на проведення судово-медичних експертиз.