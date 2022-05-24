У Харкові затриманий нацгвардієць за торгівлю наркотиками

21:29 21 грудня Киев, Украина

Заступник командира взводу, капітан Національної гвардії України затриманий співробітниками правоохоронних органів за збут наркотичних речовин.

Про це інформує Спеціалізована прокуратура у військовій і оборонній сфері Центрального регіону

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що офіцер НГУ налагодив збут наркотичних речовин - амфетаміну, метамфетаміну та PVP, як на території військової частини Національної гвардії, так і серед жителів міста Харкова. При цьому, для виробництва і збуту наркотичних засобів він залучив колишніх військовослужбовців Нацгвардії.

Фігурант був затриманий 21 грудня безпосередньо після збуту психотропної речовини. У військовослужбовця виявлено при собі і вилучено речовину, схожу на амфетамін і речовину, схожу на PVP.

Проводяться обшуки за місцями проживання фігурантів та місцем виробництва даних психотропних речовин.