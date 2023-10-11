У Харкові затримано диверсанта, який підривав автозаправки та залізничні колії

14:15 11 жовтня Київ, Україна

У Харкові викрито диверсанта російського ГРУ , який планував підірвати кілька АЗС у Харкові та інших областях України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Для диверсій він планував використати саморобні вибухові пристрої, які зберігав у спеціально облаштованому сховищі на території одного із лісових масивів Харківщини.



Згідно з задумом російської військової розвідки, підриви резервуарів з пальним на АЗС мали призвести до численних жертв серед цивільного населення та поширення панічних настроїв у прикордонних регіонах.



Правоохоронці затримали фігуранта «на гарячому» під час закладення вибухівки під діжку з газом на одній із харківських автозаправних станцій. При затриманні зловмисника було одразу деактивовано його вибуховий пристрій, що складався з 2,5 кг пластиду та годинникового механізму з електродетонатором.

Також викрито факти причетності затриманого до скоєння серії інших диверсій у Харківській області. Серед них – підрив колії на залізничній станції та вибухи на двох місцевих автозаправних станціях.



За даними слідства, ворожим диверсантом виявився ексспівробітник розформованої міліції, який через суд намагався поновитися на колишній посаді. Після початку повномасштабного вторгнення росії він був дистанційно завербований представником російської військової розвідки.



У ході обшуків виявлено:

▪️ майже 5 кг пластиду;

▪️ детонатори;

▪️ годинниковий механізм до вибухівки;

▪️ 2 бойові гранати Ф-1 та РГД-5;

▪️ револьвер;

▪ майже 900 тис. готівки у гривневому еквіваленті.

Слідчі Служби безпеки планують повідомити затриманого про підозру за ст. 113 та ст. 263 Кримінального кодексу України.



Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.