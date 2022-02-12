У Харкові затриманий церковний злодій, якого шукали пів року

13:01 22 вересень Київ, Україна

З інформації, яку надала поліція Харківської області, стало відомо про затримання чоловіка, підозрюваного в церковних крадіжках.



Чоловік проникав в храми, крав ікони, а після продавав їх через інтернет. На рахунку підозрюваного - сім злочинів в Харківській, Житомирській, Київській і Чернігівській областях.

У березні цього року громадянин був оголошений в розшук, а після засуджений на три роки, однак втік. Чоловік постійно міняв адреси та не виходив на зв'язок з близькими, тому його пошуки тривали пів року.

Затримали зловмисника на вулиці Бучми у Харкові. Найближчим часом втікача відправлять в СІЗО.