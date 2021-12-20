У Харкові лікар-психіатр незаконно оформляла рецепти на отримання наркотичної речовини - метадон (ФОТО)

У Харкові було затримано лікаря-психіатра, яка незаконно виписувала рецепти на препарати, що містять наркотичні речовини, своїм клієнтам.

Про це повідомив відділ комунікації поліції у Харківській області.

Один такий рецепт виходив вартістю від 350 до 550 грн.

Районне управління поліції Харкова встановило, що жінка регулярно виписувала довідки третім особам із правом на придбання речовини метадон.

Поліцією відкрито кримінальну справу за ч.1,2 ст. 319 КК України (незаконне видавання рецепту на право придбання наркотичних або психотропних речовин).

Жінка 34 років, мешканка Харкова, обіймала посаду лікаря-психіатра. Поліція провела санкціоновані обшуки у низці медичних закладів, де працювала підозрювана.

На місці обшуків поліцією було вилучено понад 1,5 тисячі медкарт громадян, печатки, документацію та рецептів на видачу незаконних речовин приблизно на 16 тис.

У понеділок, 15 листопада, жінці було повідомлено про підозру у незаконному сприянні третім особам у придбанні заборонених речовин за вигоду.

Закон передбачає позбавлення волі до 5 років з відсутністю права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Наразі поліцією вирішується питання про присудження запобіжного заходу затриманій 34-річній мешканці Харкова.