У Харкові в руках у дитини вибухнула петарда

07:38 03 травень Київ, Україна

В дитячу лікарню Харкова поступила дитина з численними травмами, причиною яких стало необережне поводження з петардою.



Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної дитячої лікарні №1.



"У нашу лікарню госпіталізовано дитину з травматичною ампутацією двох пальців руки, контузією, опіками обличчя і другої руки. Це сталося під час необережного поводження з петардою. Лікарі надали всебічну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.



Про цей випадок медики поінформували поліцію.