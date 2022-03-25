У Харкові рашисти обстріляли поліклініку. Є жертви

В Основ'янському районі Харкова російські війська обстріляли міську поліклініку, де розташовано центр видачі гуманітарної допомоги. 7 поранених, із них 4 загинули, повідомляє поліція Харківської області.
Жодного військового об'єкта поруч немає. На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліціянти документують злочини проти українського народу.
Напередодні окупанти обстріляли пункт гуманітарної допомоги на Салтівці — шестеро людей загинули.
Жодного військового об'єкта поруч немає. На місці події працює слідчо-оперативна група. Поліціянти документують злочини проти українського народу.
Напередодні окупанти обстріляли пункт гуманітарної допомоги на Салтівці — шестеро людей загинули.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі