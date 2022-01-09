У Харкові п'яний бешкетник підпалив себе на очах поліцейських

16:10 09 січень Київ, Україна

Під час новорічних та різдвяних свят причиною пожежі може стати не лише ялинка чи феєрверк. Головною причиною спалаху стає алкоголь.

Як стало відомо із повідомлення поліції Харківської області, п'яний громадянин Харкова спробував спалити себе на очах поліцейських, які прибули на виклик через сімейний скандал. Палій-невдаха було відправлено до лікарні.

Як йдеться у повідомленні, все трапилося у свят-вечір, 6 січня. Патруль поліції прибув на вулицю Яновського, де стався сімейний скандал. У момент з'ясування обставин скандалу, бешкетник несподівано підпалив свій одяг, який вже був намочений легкозаймистою рідиною.

При спробі патрульних згасити чоловіка, що горить, про всіляко чинив опір. І все-таки самоспаленець був загашений і переданий співробітникам швидкої медичної допомоги для госпіталізації.