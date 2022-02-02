У Харкові проходять антитерористичні навчання

13:04 14 травень Київ, Україна

Через проведення антитерористичних навчань в Харкові, співробітниками СБУ проводиться ретельний огляд всіх автомобілів, що в'їжджають в місто.

Про це повідомляє медіагрупа Об'єктив 14 травня.



Зазначено, що перевірки ведуться в селищі П'ятихатки, розташованому на самій півночі Харкова.



Напередодні в СБУ попередили про черговий етап антитерористичних навчань в Харкові. У них беруть участь не тільки співробітники спецслужби, але й інші силові структури.



Навчання проводять в умовах, максимально наближеним до реальних. Використовуються військова техніка і радіотехнічні засоби.



В рамках навчань можливе обмеження проходу або проїзду по деяких вулицях міста, перевірка документів громадян, огляд автомобільного транспорту.



"Закликаємо вас з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і просимо максимально сприяти правоохоронцям", - заявили в СБУ.



Також на цьому тижні проводяться масштабні навчання СБУ на Львівщині. Мешканців трьох населених пунктів попросили мати при собі документи.