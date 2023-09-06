У Харкові пролунали вибухи - Синєгубов

11:18 16 серпня Київ, Україна

У Харкові вранці 16 серпня пролунали вибухи. Повітряні сили попереджали про атаку ударними безпілотниками. У районі 09:00 в обласному центрі було чути вибухи.



Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.



Минулої ночі ворог завдав ударів дронами типу Shahed по с. Піски-Радьківські Ізюмського району. Пошкоджено складські приміщення занедбаного сільгосппідприємства. Постраждалих немає.



Минулої доби ворог масово обстрілював населені пункти Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів області.



Внаслідок обстрілів м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено кілька приватних будинків та господарські споруди.



У с. Петропавлівка Куп'янського району внаслідок обстрілу пошкоджено 3 будинки, сталися пожежі.