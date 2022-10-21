У Харкові пролунали сильні вибухи

09:52 21 жовтня Київ, Україна

У Харкові пролунала серія вибухів.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
 
"У Харкові серія вибухів. Будьте дуже обережні", - написав він.

Інформацію про ворожі удари по місту підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
 
"До уваги харків'ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - наголосив губернатор.

Пізніше Терехов уточнив, що зафіксовано "прильоти" по одному з підприємств Харкова.
"Попередньо влучання в адміністративно-виробничу будівлю. Є руйнування. Їхній ступінь і чи постраждалі в результаті ворожого обстрілу, встановлює ДСНС", - додав мер.