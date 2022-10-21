У Харкові пролунали сильні вибухи

09:52 21 жовтня Київ, Україна

У Харкові пролунала серія вибухів.



Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

"У Харкові серія вибухів. Будьте дуже обережні", - написав він.



Інформацію про ворожі удари по місту підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"До уваги харків'ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - наголосив губернатор.



Пізніше Терехов уточнив, що зафіксовано "прильоти" по одному з підприємств Харкова.