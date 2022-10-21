У Харкові пролунали сильні вибухи
09:52 21 жовтня Київ, Україна
У Харкові пролунала серія вибухів.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
"У Харкові серія вибухів. Будьте дуже обережні", - написав він.
Інформацію про ворожі удари по місту підтвердив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.
"До уваги харків'ян: перебувайте в укриттях! Російські окупанти завдають ударів по обласному центру", - наголосив губернатор.
Пізніше Терехов уточнив, що зафіксовано "прильоти" по одному з підприємств Харкова.
"Попередньо влучання в адміністративно-виробничу будівлю. Є руйнування. Їхній ступінь і чи постраждалі в результаті ворожого обстрілу, встановлює ДСНС", - додав мер.
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