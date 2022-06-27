У Харкові загинув пожежник під час гасіння пожежі

15:51 27 червня Київ, Україна

Старший пожежник-рятувальник Ігор Вербицький загинув у місті Балаклія Харківської області під час гасіння пожежі.

Про це повідомило ГУ ДСНС України у Харківській області у Facebook.

"При виконанні службових обов'язків героїчно загинув старший пожежник-рятувальник 42-ї Державної пожежно-рятувальної частини 6-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Харківській області, сержант служби цивільного захисту Вербицький Ігор Юрійович. Знову ми втратили цвіт нації - йому було всього 39", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники увечері у Балаклії почали гасити пожежу. Саме в цей час загарбники завдали удару по споруді. Вербицький, який працював у ДСНС з 2003 року, отримав поранення в голову, несумісне із життям.