У Харкові від російської ракети загинув 96-річний ув'язнений фашистських концтаборів

Харків'янин Борис Романченко пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але його вбила російська ракета 18 березня у своїй квартирі під час "операції з денацифікації".
За словами онуки, Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.
У 2012 році Борис Романченко (другий праворуч на фото) зачитав клятву Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час відзначення річниці звільнення концтабору Бухенвальд.
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