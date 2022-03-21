У Харкові від російської ракети загинув 96-річний ув'язнений фашистських концтаборів

16:02 21 березня Київ, Україна

Харків'янин Борис Романченко пережив Бухенвальд, Пенемюнде, Дора-Міттельбау та Берген-Бельзен, але його вбила російська ракета 18 березня у своїй квартирі під час "операції з денацифікації".

За словами онуки, Борис Романченко інтенсивно працював над пам'яттю про нацистські злочини та був віцепрезидентом Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора.

У 2012 році Борис Романченко (другий праворуч на фото) зачитав клятву Бухенвальда "Створення нового світу, де панують мир та свобода" під час відзначення річниці звільнення концтабору Бухенвальд.