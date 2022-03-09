У Харкові окупанти вбили двох людей, які прийшли нагодувати тварин у зоопарку

У харківському "Фельдман Екопарку" російські військові розстріляли людей, які пробиралися до місцевого екопарку, щоб раз на три дні годувати тварин.
Про це повідомили на сторінці екопарку у Фейсбуці.
Про це повідомили на сторінці екопарку у Фейсбуці.
Зазначається, що в екопарку роблять все для того, щоб врятувати тварин і не наражати на небезпеку людей.
Усього з початку російської агресії проти України загинули чи отримали поранення щонайменше 1207 цивільних осіб. Такі дані подано у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.
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