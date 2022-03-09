У Харкові окупанти вбили двох людей, які прийшли нагодувати тварин у зоопарку

19:43 08 березень Київ, Україна

У харківському "Фельдман Екопарку" російські військові розстріляли людей, які пробиралися до місцевого екопарку, щоб раз на три дні годувати тварин.



Про це повідомили на сторінці екопарку у Фейсбуці.

"Вчора у нашому екопарку сталася катастрофа. Загинули двоє людей, які прорвалися на його територію, щоб хоча б раз на три дні нагодувати тварин. Вони загинули під мінометним та автоматним вогнем", – йдеться у відео, опублікованому в соцмережі.

Зазначається, що в екопарку роблять все для того, щоб врятувати тварин і не наражати на небезпеку людей.

“На тлі того, що зараз відбувається в Україні, це маленька проблема. Але саме з вирішення таких невеликих проблем і складається наша велика Перемога”, – наголошується у відеозверненні.

Усього з початку російської агресії проти України загинули чи отримали поранення щонайменше 1207 цивільних осіб. Такі дані подано у доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини.