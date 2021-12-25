У Харкові пограбували обмінний пункт

На проспекті Героїв Сталінграда в Харкові невідомий чоловік напав на касира і вкрав з обмінника 1,6 млн гривень.
Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.
Поліція з'ясувала, що напад на касира стався, коли вона закривала двері обмінного пункту. Невідомий штовхнув її назад в приміщення, вдарив по обличчю і, погрожуючи, забрав з каси готівку.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.
Грабіжника розшукує поліція. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.
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