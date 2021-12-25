У Харкові пограбували обмінний пункт

14:31 21 квітень Київ, Україна

На проспекті Героїв Сталінграда в Харкові невідомий чоловік напав на касира і вкрав з обмінника 1,6 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

"Зловмисник напав на касира і, погрожуючи предметом, схожим на пістолет, забрав з каси 1,6 млн гривень... Жінку з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню. Після надання необхідної медичної допомоги її відпустили додому", - йдеться в повідомленні.

Поліція з'ясувала, що напад на касира стався, коли вона закривала двері обмінного пункту. Невідомий штовхнув її назад в приміщення, вдарив по обличчю і, погрожуючи, забрав з каси готівку.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 187 (розбій) КК України.



Грабіжника розшукує поліція. Зловмиснику загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією майна.