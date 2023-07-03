У Харкові знайдено тіло вбитого поліціянта та його табельний пістолет

14:42 03 липня Київ, Україна

У Харкові прокуратура розпочала розслідування смерті поліціянта. Його мертве тіло було виявлено у понеділок, 3 липня. За повідомленням речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, висувається попередня версія - самогубство.

Тіло з вогнепальною раною голови було знайдено на вулиці біля одного з будинків у Немишлянському районі. Біля тіла знаходився табельний пістолет поліціянта.

Зазначається, що загиблий був співробітником одного з райвідділів поліції у Харківській області.

Для перевірки обставин справи розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, у Хмельницькій прикордонній академії застрелився 19-річний курсант.

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