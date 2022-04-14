У Харкові чоловіки з'ясували стосунки за допомогою гранати

11:20 18 листопада Київ, Україна

Раніше судимий 49-річний харків'янин, посварившись з сусідом, вирішив кинути на подвір'я його приватного будинку гранату.

Вибух пошкодив паркан і частину будинку, серед людей постраждалих немає. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції Харківської області.

У поліцію зателефонував харків'янин і повідомив, що у дворі його приватного домоволодіння по вулиці Бестужева прогримів вибух. На місці події виявили воронку діаметром близько 10 сантиметрів і пошкодження паркану і будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.



До події причетний раніше судимий сусід чоловіка. Він зізнався, що між ними напередодні стався конфлікт на побутовому ґрунті. Чому він вирішив помститися саме таким чином, зловмисник пояснити відмовився. В ході обшуку у підозрюваного вилучили два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5. Поліція розслідує кримінальні провадження про хуліганство із застосуванням зброї та незаконне зберігання боєприпасів.