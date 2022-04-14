У Харкові чоловіки з'ясували стосунки за допомогою гранати

Раніше судимий 49-річний харків'янин, посварившись з сусідом, вирішив кинути на подвір'я його приватного будинку гранату.
Вибух пошкодив паркан і частину будинку, серед людей постраждалих немає. Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції Харківської області.
У поліцію зателефонував харків'янин і повідомив, що у дворі його приватного домоволодіння по вулиці Бестужева прогримів вибух. На місці події виявили воронку діаметром близько 10 сантиметрів і пошкодження паркану і будинку. Вибухотехніки встановили, що стався вибух ручної гранати РГД-5.
До події причетний раніше судимий сусід чоловіка. Він зізнався, що між ними напередодні стався конфлікт на побутовому ґрунті. Чому він вирішив помститися саме таким чином, зловмисник пояснити відмовився. В ході обшуку у підозрюваного вилучили два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5. Поліція розслідує кримінальні провадження про хуліганство із застосуванням зброї та незаконне зберігання боєприпасів.
До події причетний раніше судимий сусід чоловіка. Він зізнався, що між ними напередодні стався конфлікт на побутовому ґрунті. Чому він вирішив помститися саме таким чином, зловмисник пояснити відмовився. В ході обшуку у підозрюваного вилучили два корпуси гранат Ф-1 і РГД-5. Поліція розслідує кримінальні провадження про хуліганство із застосуванням зброї та незаконне зберігання боєприпасів.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі