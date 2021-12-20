У Харкові лжемінери повідомили про вибухівку в двох торгових центрах

16:40 06 квітень Київ, Україна

Фахівці вибухотехнічного управління перевірили інформацію про замінування двох торгових центрів, евакуювали 1739 осіб, вибухових пристроїв чи небезпечних речовин не виявлено.

Про це повідомили в пресслужбі Нацполіції Харківської області.



Так, згідно з даними правоохоронців, повідомлення про мінування надійшло на електронну пошту. Вибухотехніки ретельно обстежили 34 тис. 27 кв. метрів приміщень і 800 кв. метрів прилеглої території установ. При цьому довелося евакуювати 1739 осіб - 539 відвідувачів ТЦ на Героїв Праці і 1200 на проспекті Гагаріна. Ніяких вибухових пристроїв чи небезпечних речовин правоохоронці не виявили.



За адресами працювали слідчо-оперативні групи територіальних підрозділів поліції, фахівці вибухотехнічного управління поліції.