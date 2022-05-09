У Харкові ліквідоване велике угруповання, що займається рекетом. ФОТО

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у четвер, 5 серпня.

"До діяльності злочинної організації було залучено близько 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці і чоловіки з досвідом ведення бойових дій. Вони спеціалізувалися на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Зокрема, вимагали від підприємців припинити займатися господарською діяльністю, також вимагали кошти у працівників закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Харків та Харківської області. При цьому, вимога супроводжувалася погрозами і застосуванням насильства до потерпілих і їхніх близьких родичів, умисним знищенням і пошкодженням автотранспорту", - сказано в повідомленні.