У Харкові ліквідоване велике угруповання, що займається рекетом. ФОТО

У Харкові співробітниками СБУ блоковане злочинне угруповання, до складу якого входило понад 50 осіб. Всі вони мали досвід спілкування зі зброєю і володіли бойовими навичками, більшість з членів угруповання є чинними співробітниками правоохоронних органів.
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у четвер, 5 серпня.
Діяльність приносила більше ніж 1 млн грн "прибутку" на місяць.
Правоохоронці провели 55 обшуків за місцем проживання, в офісних приміщеннях членів злочинної організації та пов'язаних осіб. Вилучено зброю, боєприпаси, засоби зв'язку, документи і грошові кошти. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
Правоохоронці провели 55 обшуків за місцем проживання, в офісних приміщеннях членів злочинної організації та пов'язаних осіб. Вилучено зброю, боєприпаси, засоби зв'язку, документи і грошові кошти. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
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