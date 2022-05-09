У Харкові ліквідоване велике угруповання, що займається рекетом. ФОТО

15:15 05 серпня Київ, Україна

У Харкові співробітниками СБУ блоковане злочинне угруповання, до складу якого входило понад 50 осіб. Всі вони мали досвід спілкування зі зброєю і володіли бойовими навичками, більшість з членів угруповання є чинними співробітниками правоохоронних органів.
 
Про це повідомляє Офіс Генпрокурора у четвер, 5 серпня.
"До діяльності злочинної організації було залучено близько 50 осіб, серед яких чинні правоохоронці і чоловіки з досвідом ведення бойових дій. Вони спеціалізувалися на вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів. Зокрема, вимагали від підприємців припинити займатися господарською діяльністю, також вимагали кошти у працівників закладів охорони здоров'я та суб'єктів господарювання, які надають ритуальні послуги на території міста Харків та Харківської області. При цьому, вимога супроводжувалася погрозами і застосуванням насильства до потерпілих і їхніх близьких родичів, умисним знищенням і пошкодженням автотранспорту", - сказано в повідомленні.
Діяльність приносила більше ніж 1 млн грн "прибутку" на місяць.

Правоохоронці провели 55 обшуків за місцем проживання, в офісних приміщеннях членів злочинної організації та пов'язаних осіб. Вилучено зброю, боєприпаси, засоби зв'язку, документи і грошові кошти. Вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.
 
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 01
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 02
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 03
Фото: В Харькове ликвидирована крупная группировка, занимающаяся рэкетом 04