У Харкові з-під завалів витягли тіла 112 загиблих

Рятувальники ДСНС завершили у Харкові роботу на 40 об'єктах міста, з-під завалів вилучено тіла 112 загиблих. У той самий час 59 людей врятували.
Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.
Він додав, що рятувальники також розбирають завали багатоповерхових житлових будинків у населених пунктах Київської, Сумської та Чернігівської областей.
Так, рятувальники завершили роботи на 7 об'єктах у Бородянці Київської області та деблокували тіла 41 загиблого.
За його словами, на Сумщині, зокрема, у приватному житловому секторі, проводять розбір зруйнованих будівель, зачищають вулиці, готують проходи для того, щоб звільнити вулиці від захаращень.
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