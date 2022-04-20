У Харкові з-під завалів витягли тіла 112 загиблих

18:36 20 квітня Київ, Україна

Рятувальники ДСНС завершили у Харкові роботу на 40 об'єктах міста, з-під завалів вилучено тіла 112 загиблих. У той самий час 59 людей врятували.



Про це повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС Володимир Демчук.

“У Харкові рятувальники завершили роботу вже на 40 об'єктах, було врятовано 59 людей. На жаль, там під час розбору завалів вилучено 112 тіл загиблих наших громадян”, – зазначив Демчук.

Він додав, що рятувальники також розбирають завали багатоповерхових житлових будинків у населених пунктах Київської, Сумської та Чернігівської областей.



Так, рятувальники завершили роботи на 7 об'єктах у Бородянці Київської області та деблокували тіла 41 загиблого.

"Активно проводяться роботи щодо розбору зруйнованих багатоповерхових будинків у Гостомелі, де українським рятувальникам допомагають 11 іноземних колег", - сказав Демчук.

За його словами, на Сумщині, зокрема, у приватному житловому секторі, проводять розбір зруйнованих будівель, зачищають вулиці, готують проходи для того, щоб звільнити вулиці від захаращень.