У Харкові та Миколаєві зафіксовано ранкові "прильоти"

Населення Харкова рано вранці 3 серпня почуло два вибухи. Попередньо обійшлося без постраждалих.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
Під ударом опинилися Холодногірський та Новобаварський райони. У другому районі постраждав інфраструктурний об'єкт.
Про ранкові "прильоти" містом інформував і голова міськради Миколаєва Олександр Сенкевич.
Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росія продовжує воювати проти мирних жителів, а ранкові обстріли Миколаєва та Харкова є помстою українцям, які мають сильніший дух.
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