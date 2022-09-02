У Харкові та Миколаєві зафіксовано ранкові "прильоти"

07:47 03 серпня Київ, Україна

Населення Харкова рано вранці 3 серпня почуло два вибухи. Попередньо обійшлося без постраждалих.

 

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Під ударом опинилися Холодногірський та Новобаварський райони. У другому районі постраждав інфраструктурний об'єкт.
 
"Без жертв та пожежі. Тільки руйнування", – уточнив Терехов.

Про ранкові "прильоти" містом інформував і голова міськради Миколаєва Олександр Сенкевич.
 
"Потужні вибухи пролунали в Миколаєві близько п'ятої ранку. Є прильоти. В одному з районів міста виникла пожежа, в іншому - зруйновано супермаркет. Працюють рятувальні служби", – написав він.
 
Раніше глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що росія продовжує воювати проти мирних жителів, а ранкові обстріли Миколаєва та Харкова є помстою українцям, які мають сильніший дух.