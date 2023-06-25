У Харкові вантажний "DAF XS" збив двох підлітків: хлопчики дивом залишилися живі. ФОТО

09:52 05 жовтня Київ, Україна

Вчора ввечері, на одному зі жвавих проспектів Харкова, в годину пік, вантажний автомобіль скоїв наїзд на двох підлітків. Хлопчики залишилися живі, але були госпіталізовані.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області



Як повідомляється, що в результаті ДТП діти отримали важкі травми. Їх доставили в харківську міську лікарню невідкладної медичної допомоги.



4 жовтня близько 16:45 у районі будинку № 3-А по вулиці Великій Кільцевій стався наїзд автомобілем "DAF XS" з напівпричепом на 12-річного підлітка і невстановленого хлопця віком приблизно 13 років.



На місці події співробітники слідчо-оперативної групи попередньо встановили, що вантажівка рухалася з боку вулиці Сергія Грицевця в напрямку проспекту Московського. Діти перетинали проїжджу частину по ходу руху автомобіля по нерегульованому пішохідному переходу. За словами свідка, хлопці бігли один за одним. Водій загальмував, але допустив наїзд на підлітків.



Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.



В цей час вирішується питання про затримання 33-річного водія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.