У Харкові День міста розпочався з обстрілу та пожежі на заводі

09:07 23 серпня Київ, Україна

Ранок Дня міста розпочався з обстрілу Київського району. Влучання у приватний будинок без потерпілих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.



Крім того, вранці 23 серпня користувачі соцмереж повідомляли про пожежу на харківському заводі, де вибухів не було.



Прессекретар управління ДСНС Харківської області Євген Василенко повідомив "Суспільне", що близько 04:40 ранку в Харкові спалахнула п'ятиповерхова будівля промислового підприємства в Новобаварському районі міста, близько 06:30 пожежу локалізували.