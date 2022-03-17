У Харкові авто злетіло з проїжджої частини в річку

09:35 21 жовтня Київ, Україна

У центрі Харкова жінка за кермом Kia Sorento, намагаючись об'їхати кішку, не впоралася з керуванням і злетіла в річку.

 Про це повідомив прессекретар управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.

"Як вона пояснила патрульним, коли вона рухалася, побачила на дорозі кішку. І щоб уникнути наїзду на тварину, направила транспортний засіб в бік бордюру. Після чого у автомобіля почався неконтрольований рух і потім падіння у воду", - сказав Гайдук.
За його словами, алкотестер показав, що жінка була тверезою. Автомобіль дістали з води. На водійку склали адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспорту і елементів проїзної частини) Кодексу України про адміністративні правопорушення.