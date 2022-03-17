У Харкові авто злетіло з проїжджої частини в річку

У центрі Харкова жінка за кермом Kia Sorento, намагаючись об'їхати кішку, не впоралася з керуванням і злетіла в річку.
Про це повідомив прессекретар управління патрульної поліції в Харківській області Дмитро Гайдук.
За його словами, алкотестер показав, що жінка була тверезою. Автомобіль дістали з води. На водійку склали адмінпротокол за ст. 124 (порушення правил дорожнього руху, що призвело до пошкодження транспорту і елементів проїзної частини) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
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