У Харкові 6 людей загинули у черзі за гуманітарною допомогою

16:24 24 березня Київ, Україна

У Харкові внаслідок рашистського обстрілу знову загинули мирні жителі міста. Про це написав у Telegram голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.



Він зазначив, що окупанти зі зброї дальньої дії обстріляли одне з відділень «Нової пошти» на сході Харкова, що на вулиці Академіка Павлова. Біля цього відділення городяни, вишикувавшись у чергу, отримували гуманітарну допомогу.



За попередніми даними, внаслідок обстрілу загинули шестеро людей. Ще 15 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Усіх поранених вже госпіталізовано, але точна кількість жертв буде відома згодом.



"Це черговий військовий злочин російських окупантів!" – наголосив голова Харківської ОВА.