У Харкові 17 листопада, на станції метро було чути постріли: студента було травмовано в ногу з пневматичного пістолета

Ближче до опівночі, 17 листопада, у Харківському метро пролунали постріли. У відділення поліції повідомили, що на станції метро «Держпром» постраждав молодий хлопець від пострілу в ногу.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група.
Працівниками слідчої групи було встановлено, що постраждалий молодий хлопець 23 років, отримав травму стопи лівої ноги з травматичного пістолета. Від надання медичної допомоги студент відмовився. У ході словесної суперечки в метро, 17 листопада о 23:00, через відсутність маски на обличчі, між групою молодих людей і пасажиром виник конфлікт.
На зауваження 44-річного чоловіка молодики почали нецензурно висловлюватись, і при виході на станції «Держпром» конфлікт загострився.
За словами чоловіка, молоді люди влаштували бійку, в якій почали штовхати і завдавати ударів. Чоловік оборонявся пострілом вгору з пневматичної зброї та пострілом у ногу одному з учасників конфлікту.
Наразі триває слідство. Інформація щодо цієї події занесена до ЄР за ч.1 ст.296 (хуліганство) КК України.
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