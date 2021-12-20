У Харкові 17 листопада, на станції метро було чути постріли: студента було травмовано в ногу з пневматичного пістолета

Ближче до опівночі, 17 листопада, у Харківському метро пролунали постріли. У відділення поліції повідомили, що на станції метро «Держпром» постраждав молодий хлопець від пострілу в ногу.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група.

Працівниками слідчої групи було встановлено, що постраждалий молодий хлопець 23 років, отримав травму стопи лівої ноги з травматичного пістолета. Від надання медичної допомоги студент відмовився. У ході словесної суперечки в метро, 17 листопада о 23:00, через відсутність маски на обличчі, між групою молодих людей і пасажиром виник конфлікт.