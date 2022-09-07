У ДСНС повідомили, в яких областях обмежено рух

10:16 16 лютого Київ, Україна

Для забезпечення ефективної роботи і руху снігоприбиральної техніки у Волинській, Івано-Франківській і Рівненській областях обмежено рух великогабаритного транспорту.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у вівторок, 16 лютого.



Обмеження руху великовантажного і великогабаритного автотранспорту з метою забезпечення ефективної роботи дорожньої снігоприбиральної техніки продовжують діяти:



Волинська область - на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (ділянка Торчин-Шклинь), Т-03-03 Луцьк-Радомишль-Демидівка-Дубно, Т-03-05 Шацьк-Михайлівка (ділянка Павлівка-Михайлівка).



Івано-Франківська область - на а/д Р-24 Татарів-Кам'янець-Подільський (ділянка м. Коломия - м. Городенка).



Рівненська область - на а/д регіонального значення в межах області: Т-18-06 Рівне-Млинів-Буськ-Перемишляни, Т-18-15 Дубно-Млинів, Т-18-17 Бережниця-Деражне-Клевань, Т-18- 24 Дерманка-Корець.



Крім того, рятувальники за добу вивільнили зі снігових заметів 128 транспортних засобів (з початку негоди вивільнено 2 749, з них 105 карет швидкої допомоги і 79 автобусів) та надано допомогу 240 людям (з початку негоди 5335 осіб). Також було прибрано 23 повалених дерева.