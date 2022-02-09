У ДСНС повідомили про 23 населених пункти без світла і підтоплену Львівщину

09:31 19 травень Київ, Україна

Зусилля співробітників ДСНС останні два дні сконцентровані на ліквідації наслідків негоди, яку в Україні приніс західний антициклон

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 19 травня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру, гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП знеструмлені 23 населених пункти в 4 областях, а саме: в Житомирській - 13, Сумській - 6, Донецькій - 2 і Кіровоградській - 2", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.



Разом з тим, 18 травня в м.Червоноград (Львівська область) у результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста.



Підрозділи ДСНС відкачали 650 м3 води і відбуксирували 7 автомобілів. До робіт від ДСНС залучено 14 осіб та 6 од. техніки.



Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.