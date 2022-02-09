У ДСНС повідомили про 23 населених пункти без світла і підтоплену Львівщину

Зусилля співробітників ДСНС останні два дні сконцентровані на ліквідації наслідків негоди, яку в Україні приніс західний антициклон.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
Відзначається, що до відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Разом з тим, 18 травня в м.Червоноград (Львівська область) у результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста.
Підрозділи ДСНС відкачали 650 м3 води і відбуксирували 7 автомобілів. До робіт від ДСНС залучено 14 осіб та 6 од. техніки.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
Разом з тим, 18 травня в м.Червоноград (Львівська область) у результаті інтенсивних опадів сталося підтоплення підвального приміщення міської лікарні, 3 житлових будинків, 5 присадибних ділянок та частково 3 вулиць міста.
Підрозділи ДСНС відкачали 650 м3 води і відбуксирували 7 автомобілів. До робіт від ДСНС залучено 14 осіб та 6 од. техніки.
Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають.
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