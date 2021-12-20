У ДСНС розповіли про підпали авто за 2021 рік

07:35 15 березень Київ, Україна

Протягом двох з половиною місяців поточного року співробітниками ДСНС зафіксовано близько 800 пожеж автомобільних транспортних засобів.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру Держслужби з надзвичайних ситуацій.



"Тільки 12 березня горіло дев'ять машин", - відзначили в ДСНС.



Рятувальники нагадали, що автомобіль повинен бути оснащений засобами гасіння пожежі і аптечкою.



"Заборонено сідати в палаючий автомобіль і намагатися завести його. Паркуйтеся так, щоб не створювати перешкоду іншим транспортним засобам, зокрема, спецтехніці. Подбайте про паркування авто в безпечному місці, яке було б під охороною, щоб зменшити ризики підпалу", - підкреслили в ДСНС.