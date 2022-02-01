У ДСНС розповіли про кількість жертв на водоймах

10:17 13 травень Київ, Україна

Незважаючи на те, що пляжний сезон ще не відкрито, в Україні з початку року на водоймах загинули понад 270 осіб, серед яких і діти, і дорослі.

Про це повідомляє ДСНС у четвер, 13 травня.



Травневе тепло спонукає громадян якнайшвидше почати купальний сезон, навіть при тому, що температура води поки небезпечна для плавання. Незважаючи на численні заклики рятувальників, громадяни продовжують наражати своє життя на небезпеку, - йдеться в повідомленні.



Так, 12 травня на Волині, на штучному водоймищі в селі Здомишель Ковельського району під час купання загинув хлопчик 2012 року народження.



У той же день на Чернігівщині, на ставку біля села Галиця Ніжинського району групою рятувальників було піднято з води тіло чоловіка 1988 року народження.



Також тривали пошуки громадянина, який зник 10 травня під час купання в Чорному морі в Одесі. Вже обстежено 18 км прибережної смуги, 27 кв. км водної поверхні і 57 тис. кв. м дна акваторії.