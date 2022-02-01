У ДСНС розповіли про кількість жертв на водоймах

Незважаючи на те, що пляжний сезон ще не відкрито, в Україні з початку року на водоймах загинули понад 270 осіб, серед яких і діти, і дорослі.
Про це повідомляє ДСНС у четвер, 13 травня.
Травневе тепло спонукає громадян якнайшвидше почати купальний сезон, навіть при тому, що температура води поки небезпечна для плавання. Незважаючи на численні заклики рятувальників, громадяни продовжують наражати своє життя на небезпеку, - йдеться в повідомленні.
Так, 12 травня на Волині, на штучному водоймищі в селі Здомишель Ковельського району під час купання загинув хлопчик 2012 року народження.
У той же день на Чернігівщині, на ставку біля села Галиця Ніжинського району групою рятувальників було піднято з води тіло чоловіка 1988 року народження.
Також тривали пошуки громадянина, який зник 10 травня під час купання в Чорному морі в Одесі. Вже обстежено 18 км прибережної смуги, 27 кв. км водної поверхні і 57 тис. кв. м дна акваторії.
Травневе тепло спонукає громадян якнайшвидше почати купальний сезон, навіть при тому, що температура води поки небезпечна для плавання. Незважаючи на численні заклики рятувальників, громадяни продовжують наражати своє життя на небезпеку, - йдеться в повідомленні.
Так, 12 травня на Волині, на штучному водоймищі в селі Здомишель Ковельського району під час купання загинув хлопчик 2012 року народження.
У той же день на Чернігівщині, на ставку біля села Галиця Ніжинського району групою рятувальників було піднято з води тіло чоловіка 1988 року народження.
Також тривали пошуки громадянина, який зник 10 травня під час купання в Чорному морі в Одесі. Вже обстежено 18 км прибережної смуги, 27 кв. км водної поверхні і 57 тис. кв. м дна акваторії.
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