У ДСНС попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки в чотирьох областях

11:36 30 червня Київ, Україна

Вінницька, Хмельницька, Чернівецька і Луганська області потрапили в зону ризику виникнення загорянь серед лісового масиву. У цих областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.



Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



"За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій, Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.



Рятувальники закликають громадян бути свідомими і суворо дотримуватися правил безпечної життєдіяльності в цей період. Зокрема, мова йде про відповідальну поведінку під час перебування в природних екосистемах, а також - відпочинку в лісових масивах і на відкритих територіях. Адже, за статистикою, основною причиною виникнення пожеж в екосистемах є людська діяльність.