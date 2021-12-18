У ДСНС підбили тижневі підсумки щодо загиблих у пожежі та на воді

09:10 19 квітень Київ, Україна

З 12 по 18 квітня у вогні загинули 33 людини, не впоралися з водною стихією 17. Врятовано під час пожежі 16 осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.



З початку тижня зареєстровано 2 тис. 611 надзвичайних подій. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 18 осіб.



Ліквідовано 2 тис. 143 пожежі, врятовано під час пожеж 16 осіб і не допущено знищення вогнем 476 будинків і 38 од. техніки. Під час пожеж загинули 33 людини, орієнтовні збитки становлять 7 млн 117 тис. грн.



Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 306 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 102 вибухонебезпечних предметів.