У ДСНС підбили підсумок смертей на пожежах новорічної ночі

11:09 01 січень Київ, Україна

Якщо у будні українці дуже необережні у дотриманні правил протипожежної безпеки, то у свята під дією алкоголю безтурботність багатьох зростає у рази. А Новий рік – це не лише домашнє свято, його супроводжують нестримні вогняні розваги, запуск салютів та гуркіт петард.

Про сумні наслідки святкування Нового року повідомляє прес-служба ДСНС України. За даними служби, для 12 українських громадян останній день 2021 став останнім у житті. Усі вони загинули під час пожеж.

"Загалом, минулої доби, 31 грудня, в Україні виникло 125 пожеж у житловому секторі, на яких загинуло 12 громадян і травмовано ще 4 особи", - йдеться у повідомленні.

Напередодні новорічних свят службами ДСНС було проведено велику роботу, спрямовану на профілактику пожеж. Наочно демонструвалася швидкість загоряння ялинки через елементарне електричне замикання.

Незважаючи на неодноразові попередження з екранів телевізорів, люди продовжують порушувати вимоги щодо безпечного використання електричних гірлянд та піротехнічних засобів.. Алкоголь притуплює пильність у поводженні з вогнем. З цієї причини саме у святковий період різко зростає кількість пожеж у житловому секторі.

Як і щороку, під час свят з 31 грудня до 4 січня пожежні підрозділи ДСНС переходять на посилений режим служби. Коли всі люди радісно святкують, на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.