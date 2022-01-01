У ДСНС підбили підсумок смертей на пожежах новорічної ночі

Якщо у будні українці дуже необережні у дотриманні правил протипожежної безпеки, то у свята під дією алкоголю безтурботність багатьох зростає у рази. А Новий рік – це не лише домашнє свято, його супроводжують нестримні вогняні розваги, запуск салютів та гуркіт петард.
Про сумні наслідки святкування Нового року повідомляє прес-служба ДСНС України. За даними служби, для 12 українських громадян останній день 2021 став останнім у житті. Усі вони загинули під час пожеж.
Напередодні новорічних свят службами ДСНС було проведено велику роботу, спрямовану на профілактику пожеж. Наочно демонструвалася швидкість загоряння ялинки через елементарне електричне замикання.
Незважаючи на неодноразові попередження з екранів телевізорів, люди продовжують порушувати вимоги щодо безпечного використання електричних гірлянд та піротехнічних засобів.. Алкоголь притуплює пильність у поводженні з вогнем. З цієї причини саме у святковий період різко зростає кількість пожеж у житловому секторі.
Як і щороку, під час свят з 31 грудня до 4 січня пожежні підрозділи ДСНС переходять на посилений режим служби. Коли всі люди радісно святкують, на цілодобовому чергуванні перебуває понад 7 тисяч осіб особового складу та 2 тисячі одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки.
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