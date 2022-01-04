У ДСНС оголосили штормове попередження у більшості українських регіонів

12:23 04 січень Київ, Україна

Сьогодні на заході України очікується сильний вітер. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.



"4 січня у західній частині пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с", - йдеться у попередженні.



Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Він стосується таких областей:



- Закарпатська,

- Львівська,

- Івано-Франківська,

- Чернівецька,

- Тернопільська,

- Волинська,

- Рівненська,

- Хмельницька.