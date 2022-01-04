У ДСНС оголосили штормове попередження у більшості українських регіонів

Сьогодні на заході України очікується сильний вітер. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.
"4 січня у західній частині пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с", - йдеться у попередженні.
Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Він стосується таких областей:
- Закарпатська,
- Львівська,
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Тернопільська,
- Волинська,
- Рівненська,
- Хмельницька.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі