У ДСНС оголосили штормове попередження у більшості українських регіонів

12:23 04 січень Київ, Україна

Сьогодні на заході України очікується сильний вітер. У зв'язку з цим оголошено штормове попередження, повідомляє пресслужба Укргідрометцентру.

"4 січня у західній частині пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-28 м/с", - йдеться у попередженні.

Як зазначається, через негоду оголошено І рівень небезпеки, жовтий. Він стосується таких областей:

- Закарпатська,
 
- Львівська,
 
- Івано-Франківська,
 
- Чернівецька,
 
- Тернопільська,
 
- Волинська,
 
- Рівненська,
 
- Хмельницька.