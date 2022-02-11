У Держспоживслужбі розповіли про порушення прав споживача «Українською залізницею»

10:31 11 лютий Київ, Україна

За результатами планової перевірки акціонерного товариства «Українська залізниця» встановлено, що при придбанні «Електронного Проїзного Документу» через сайт підприємства: booking.uz.gov.ua до споживача не доводиться інформація про ціну, включаючи плату за доставку та умову оплати.

Про це повідомляє Головне управління Держспоживслужби у м. Києві.



Зокрема, йдеться про відсутність інформації щодо:



- вартість постільної білизни;

- вартість напоїв за категоріями вагонів (люкс, купе, плацкарт, сидячі першого класу, сидячі другого класу).



Крім того, не наводиться необхідна доступна, достовірна та своєчасна інформація про продукцію, що забезпечує можливість свідомого та компетентного вибору, що порушує п. 3 год.. 2 ст.13 та п.п 6, год. 1 ст. 15 Закону України „Про захист прав споживачів”.



Фахівці Головного управління видали розпорядження про усунення порушень вимог законодавства УЗД.



Наразі вирішується питання щодо притягнення УЗД до адміністративно-господарської відповідальності відповідно до п. 7 ст.. 23 Закону України „Про захист прав споживачів”.



Також фахівці Держпродслужби направили запит до Державної податкової інспекції щодо вартості реалізованих проїзних документів (квитків) Товариства. Це необхідно для розрахунку штрафних санкцій у розмірі тридцяти відсотків вартості отриманої для реалізації партії товару, виконаної роботи, наданої послуги згідно зі статтею 23 Закону України «Про захист прав споживачів» з метою об'єктивного ухвалення рішення.