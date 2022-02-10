У міському парку Луцька зґвалтували дівчину

05:34 21 вересень Київ, Україна

Вночі в Луцьку на дівчину, яка йшла вздовж парку 900-річчя Луцька, напав невідомий молодий чоловік. Дівчина не почула, як підкрався зловмисник, оскільки слухала музику в навушниках. Він схопив жертву та силоміць потягнув її в парк, в якому зґвалтував.



Завдяки оперативним діям співробітників правоохоронних органів підозрюваного у скоєному вже затримали. Його відправили в ізолятор тимчасового утримання. Ним виявився 25-річний уродженець волинського міста Нововолинськ, який вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.