У міських моргах Дніпра понад 1500 трупів російських військових

12:42 13 квітня Київ, Україна

моргах Дніпра на сьогодні перебуває понад 1500 трупів російських солдатів, їх ніхто не поспішає забирати.

Про це заступник мера міста Дніпро Михайло Лисенко повідомив в інтерв'ю "Сьогодні" та закликав матерів організувати відправлення тіл своїх синів на батьківщину для поховання.



"Зараз у моргах Дніпра понад півтори тисячі загиблих російських солдатів, яких ніхто не хоче забирати. Вони лежать у рефрижераторах. Ми сподіваємося, що хтось із російських матерів зможе приїхати та забрати своїх синів, яких вони ростили все життя", - каже Лисенко.



За його словами, вже чотири рефрижератори в моргах забиті трупами російських солдатів.



"Хай там що, але це чиїсь діти. Їх ростили матері, вони їх любили, вони ходили з ними разом на перше вересня до школи. Ми організуємо це все, хай хоча б заберуть трупи своїх синів", - зазначає заступник мера Дніпра.