У горах Румунії знайшли мертвим українця, який нелегально перетнув кордон

13:43 28 грудня Київ, Україна

У Румунії знайшли мертвим одного зі зниклих у горах Марамуреш громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон.

Про це повідомив увечері 27 грудня директор державної служби округу Салвамонт Марамуреш Дан Бенга, повідомляє Agerpres.



Тіло знайшов місцевий житель із Червоної Вишеулуй гірської місцевості.

"Один із двох українців, з якими не вдалося зв'язатися, був знайдений мертвим місцевим жителем", - сказав Бенга.

У вівторок прикордонна поліція та гірські рятувальники відновили пошуки двох громадян, яких не вдалося підняти з гори через складні погодні умови, нагадує видання. Українці були на горі, погано одягнені та споряджені, на висоті понад 1800 метрів. Гірська місцевість там досить крута, з крутими долинами та снігом.