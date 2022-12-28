У горах Румунії знайшли мертвим українця, який нелегально перетнув кордон

У Румунії знайшли мертвим одного зі зниклих у горах Марамуреш громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон.
Про це повідомив увечері 27 грудня директор державної служби округу Салвамонт Марамуреш Дан Бенга, повідомляє Agerpres.
Тіло знайшов місцевий житель із Червоної Вишеулуй гірської місцевості.
Тіло знайшов місцевий житель із Червоної Вишеулуй гірської місцевості.
У вівторок прикордонна поліція та гірські рятувальники відновили пошуки двох громадян, яких не вдалося підняти з гори через складні погодні умови, нагадує видання. Українці були на горі, погано одягнені та споряджені, на висоті понад 1800 метрів. Гірська місцевість там досить крута, з крутими долинами та снігом.
У другій половині дня рятувальники та прикордонники призупинили пошуки за допомогою вертольота через погіршення видимості та раптову зміну атмосферних умов.
Раніше гірським рятувальникам стало відомо про перебування на горі двох поранених громадян України, один з яких мав численні переломи та черепно-мозкову травму з кровотечею. Востаннє з ним зв'язувалися телефоном уранці понеділка, 26 грудня.
Шість громадян України перетнули гори Марамуреш з України до Румунії вдень у суботу, 24 грудня, двох знайдено того ж вечора, а ще двох – у понеділок, пише видання.
Раніше стало відомо, що чотирьох чоловіків, які загубилися у Карпатах, розшукують прикордонники України та Румунії.
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