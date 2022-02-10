У Голосіївському районі столиці розбився мотоцикліст

10:39 19 травень Київ, Україна

Смертельна ДТП , винуватцем якої став водій "Хюндай", забрала життя 43-річного мотоцикліста.



Про це повідомляє Департамент комунікації Національної поліції Києва.



ДТП сталася сьогодні вночі на Столичному шосе, в Голосіївському районі.



Прибулі за адресою правоохоронці попередньо з'ясували, що водій автомобіля "Хюндай" не надав перевагу в русі мотоциклу "Хонда". В результаті зіткнення водій двоколісного транспорту, 1978 року народження, від отриманих травм загинув на місці. Водій авто пройшов на "Драгері" тестування, результат якого показав відсутність у нього стану алкогольного сп'яніння.



За даним фактом слідчим управлінням поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.