У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців

У муніципалітеті Грос-Штремкендорф (Німеччина) майже вщент згорів гуртожиток для українських біженців. Правоохоронці розглядають підпал як основну версію.
Про це пише видання "Spiegel".
Відомо, що пожежа спалахнула напередодні увечері у частині будинку, де мешкали українці. Будинок-гуртожиток вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни.
На момент займання в гуртожитку було 14 людей, вони не постраждали, оскільки встигли вчасно залишити приміщення.
У виданні зазначають, що у день пожежі поліцейські вже приїжджали до будинку через графіті зі свастикою, який невідомі намалювали на табличці за назвою готелю.
Про це пише видання "Spiegel".
Відомо, що пожежа спалахнула напередодні увечері у частині будинку, де мешкали українці. Будинок-гуртожиток вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни.
На момент займання в гуртожитку було 14 людей, вони не постраждали, оскільки встигли вчасно залишити приміщення.
У виданні зазначають, що у день пожежі поліцейські вже приїжджали до будинку через графіті зі свастикою, який невідомі намалювали на табличці за назвою готелю.
До гасіння пожежі було залучено майже 120 пожежників та 20 спецмашин.
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