У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців

16:06 20 жовтня Київ, Україна





Про це



Відомо, що пожежа спалахнула напередодні увечері у частині будинку, де мешкали українці. Будинок-гуртожиток вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни.



На момент займання в гуртожитку було 14 людей, вони не постраждали, оскільки встигли вчасно залишити приміщення.



У виданні зазначають, що у день пожежі поліцейські вже приїжджали до будинку через графіті зі свастикою, який невідомі намалювали на табличці за назвою готелю. У муніципалітеті Грос-Штремкендорф (Німеччина) майже вщент згорів гуртожиток для українських біженців. Правоохоронці розглядають підпал як основну версію.Про це пише видання "Spiegel".Відомо, що пожежа спалахнула напередодні увечері у частині будинку, де мешкали українці. Будинок-гуртожиток вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни.На момент займання в гуртожитку було 14 людей, вони не постраждали, оскільки встигли вчасно залишити приміщення.У виданні зазначають, що у день пожежі поліцейські вже приїжджали до будинку через графіті зі свастикою, який невідомі намалювали на табличці за назвою готелю.

"Спираючись на свій багаторічний досвід роботи пожежникам, зараз я припускаю, що пожежу влаштували навмисне", - повідомив голова адміністрації округу Тіно Шоман.

До гасіння пожежі було залучено майже 120 пожежників та 20 спецмашин.