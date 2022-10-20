У Німеччині згорів гуртожиток для українських біженців

16:06 20 жовтня Київ, Україна

У муніципалітеті Грос-Штремкендорф (Німеччина) майже вщент згорів гуртожиток для українських біженців. Правоохоронці розглядають підпал як основну версію.

Про це пише видання "Spiegel".

Відомо, що пожежа спалахнула напередодні увечері у частині будинку, де мешкали українці. Будинок-гуртожиток вигорів майже повністю, збереглися лише зовнішні стіни.

На момент займання в гуртожитку було 14 людей, вони не постраждали, оскільки встигли вчасно залишити приміщення.

У виданні зазначають, що у день пожежі поліцейські вже приїжджали до будинку через графіті зі свастикою, який невідомі намалювали на табличці за назвою готелю.
"Спираючись на свій багаторічний досвід роботи пожежникам, зараз я припускаю, що пожежу влаштували навмисне", - повідомив голова адміністрації округу Тіно Шоман.
До гасіння пожежі було залучено майже 120 пожежників та 20 спецмашин.