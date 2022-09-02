У Німеччині заарештували автора телеграм-каналу, який підтримував військове вторгнення росії в Україну

У німецькому місті Гамбург було затримано автора проросійського телеграм-каналу, який підтримував військову агресію рф проти України та займався вербуванням найманців.
Про це повідомляє видання BILD.
Про це повідомляє видання BILD.
31-річний чоловік використав символ Z, підтримував військові дії російської армії в Україні та вербував людей для військової служби за кордоном.
Крім того, на одному з фото зловмисник позував із російським автоматом. Прокуратура підозрює його у порушенні закону про контроль військової зброї.
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