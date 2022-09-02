У Німеччині заарештували автора телеграм-каналу, який підтримував військове вторгнення росії в Україну

17:31 05 серпня Київ, Україна

У німецькому місті Гамбург було затримано автора проросійського телеграм-каналу, який підтримував військову агресію рф проти України та займався вербуванням найманців.



Про це повідомляє видання BILD.

31-річний чоловік використав символ Z, підтримував військові дії російської армії в Україні та вербував людей для військової служби за кордоном.

"Згідно зі слідством, обвинувачений вів телеграм-канал, який вважався проросійською націонал-більшовицькою платформою, де виражалося відкрите схвалення агресивної війни проти України, спровокованої росією", - повідомляє прокуратура.

Крім того, на одному з фото зловмисник позував із російським автоматом. Прокуратура підозрює його у порушенні закону про контроль військової зброї.