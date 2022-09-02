У Генічеську натовп у черзі за пенсією на смерть затоптав людину

Натовп у черзі за пенсією на смерть затоптав людину в тимчасово окупованому росіянами Генічеську Херсонської області.
Про це заявив депутат обласної ради Херсонщини Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 12 серпня.
Він додав, що люди з'їхалися з усього району, щоб отримати гроші і додав, що трагедія сталася через хаос, який творився в установі.
Інформацію про подію спочатку повідомив призначений окупантами гауляйтер Сергій Мухін.
Інформацію про подію спочатку повідомив призначений окупантами гауляйтер Сергій Мухін.
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