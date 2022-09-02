У Генічеську натовп у черзі за пенсією на смерть затоптав людину

18:01 12 серпня Київ, Україна

Натовп у черзі за пенсією на смерть затоптав людину в тимчасово окупованому росіянами Генічеську Херсонської області.

 
Про це заявив депутат обласної ради Херсонщини Сергій Хлань на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 12 серпня.
 
"Сьогодні в Генічеську натовп, який зібрався за пенсією, затоптав людину. На смерть", - йдеться у повідомленні народного обранця.
 
Він додав, що люди з'їхалися з усього району, щоб отримати гроші і додав, що трагедія сталася через хаос, який творився в установі.

Інформацію про подію спочатку повідомив призначений окупантами гауляйтер Сергій Мухін.