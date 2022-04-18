У фільтраційних таборах рашистів під Маріуполем насильно утримують понад 20 000 людей
13:31 18 квітня Київ, Україна
Російські загарбники під Маріуполем утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Микільське-Ялта понад 20 тисяч людей.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у Телеграмі.
«Депортація та фільтрація. За оновленими даними на сьогодні окупанти утримують у фільтраційних таборах по лінії Мангуш-Микільське-Ялта не менше 20 тисяч людей, перешкоджаючи можливості евакуюватися через умисне затягування та уповільнення процедури фільтрації. Ще п'ять-сім тисяч людей перебувають у фільтраційному таборі в с. Безіменне на стадії підготовки до депортації», – написав Андрющенко.
Відсьогодні в Маріуполі російські загарбники остаточно закривають місто на в'їзд і виїзд для всіх і заборонять переміщення, щоб провести фільтрацію 100% чоловіків, що залишилися в місті.
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